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"Я не понимаю, как мы выжили": Гвардиола пожаловался на календарь Манчестер Сити
До матча с "пенсионерами" не прошло и трех дней после 120 минут игры с Мадридом
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола после победы над “Челси” в полуфинале Кубка Англии пожаловался на календарь команды.
“Сегодня (интервью было записано вчера после матча – прим.) играть неприемлемо. Это неприемлемо. Это не нормально. Для здоровья игроков после 120 минут... это недопустимо. Я не понимаю, как мы выжили.
Ничего не изменится. Ничего. Почему сегодня, а не завтра, когда "Челси", "Ман Юнайтед" и "Ковентри" не играют посреди недели? Скажите почему это для здоровья игроков.
Эти игроки – легенды. Легенды. Я не понимаю, как они выживают. Мы любим играть в футбол, но это для игроков, для их здоровья... это слишком”, - сказал Гвардиола.
17 апреля "Манчестер Сити" провел матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Реала", дошедший до серии пенальти. Меньше, чем через трое суток, "горожане" сыграли в полуфинале Кубка Англии против "Челси".
Следующий матч команды Гвардиолы запланирован на 25 апреля против “Брайтона”, а 28 апреля его подопечные сыграют с “Ноттингем Форест”.
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