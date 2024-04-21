"Я не понимаю, как мы выжили": Гвардиола пожаловался на календарь Манчестер Сити

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола после победы над “Челси” в полуфинале Кубка Англии пожаловался на календарь команды.

“Сегодня (интервью было записано вчера после матча – прим.) играть неприемлемо. Это неприемлемо. Это не нормально. Для здоровья игроков после 120 минут... это недопустимо. Я не понимаю, как мы выжили.

Ничего не изменится. Ничего. Почему сегодня, а не завтра, когда "Челси", "Ман Юнайтед" и "Ковентри" не играют посреди недели? Скажите почему это для здоровья игроков.

Эти игроки – легенды. Легенды. Я не понимаю, как они выживают. Мы любим играть в футбол, но это для игроков, для их здоровья... это слишком”, - сказал Гвардиола.