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Арсенал установил самую длинную за последние 15 лет выездную серию без пропущенных голов в АПЛ

Англия

Впереди – гостевой матч против "Тоттенхэма"

Арсенал установил самую длинную за последние 15 лет выездную серию без пропущенных голов в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Во вчерашнем поединке АПЛ "Арсенал" в гостях победил "Вулверхэмптон" со счетом 2:0.

Это был шестой матч матч "канониров" на выезде без пропущенных голов в рамках чемпионата Англии. Как сообщает Opta, такой показатель – самый лучший в АПЛ за последние 15 лет.

Чтобы повторить абсолютный рекорд, подопечным Артеты нужно провести еще одну встречу в гостях без пропущенных. Показатель в семь таких матчей подчинился "Челси" в декабре 2008 года и "Манчестер Юнайтед" в феврале 2009-го.

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В общей сложности за этот отрезок поединков с 11 февраля лондонцы победили пять раз, однажды сыграли вничью (против "Манчестер Сити" 0:0) и забили 22 гола.

Следующий матч в гостях "Арсенал" проведет 28 апреля против "Тоттенхэма".

Сейчас "канониры" лидируют в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает "Манчестер Сити" на одно очко, а "Ливерпуль" – на три зачетных пункта. Однако у обоих конкурентов есть еще по одному матчу в запасе.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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PiterCantrope (Франківськ)
21.04.2024 в 11:53
Дивився вчора гру і заснув)) Справді на диво легка перемога Жирони враховуючи, що Кадісу треба боротись за виживання. А Жирона показала гру дуже типову для першого кола - контроль м'яча, хороша реалізація своїх моментів, ну і без пропущеного не змогли. Більбао на відстані 10 очок, лишилось 6 ігор, одна з яких проти Атлетико в Мадриді. В Жирони теж не легкий календар, але наявної переваги має вистачити, тому я на 99% впевнений, що побачимо Жирону в ЛЧ наступного року. Буде за кого вболівати)
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Комментарии 1
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PiterCantrope (Франківськ)
21.04.2024 в 11:53
Дивився вчора гру і заснув)) Справді на диво легка перемога Жирони враховуючи, що Кадісу треба боротись за виживання. А Жирона показала гру дуже типову для першого кола - контроль м'яча, хороша реалізація своїх моментів, ну і без пропущеного не змогли. Більбао на відстані 10 очок, лишилось 6 ігор, одна з яких проти Атлетико в Мадриді. В Жирони теж не легкий календар, але наявної переваги має вистачити, тому я на 99% впевнений, що побачимо Жирону в ЛЧ наступного року. Буде за кого вболівати)
Ответить
1
0

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