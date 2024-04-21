Арсенал установил самую длинную за последние 15 лет выездную серию без пропущенных голов в АПЛ

Во вчерашнем поединке АПЛ "Арсенал" в гостях победил "Вулверхэмптон" со счетом 2:0.

Это был шестой матч матч "канониров" на выезде без пропущенных голов в рамках чемпионата Англии. Как сообщает Opta, такой показатель – самый лучший в АПЛ за последние 15 лет.

Чтобы повторить абсолютный рекорд, подопечным Артеты нужно провести еще одну встречу в гостях без пропущенных. Показатель в семь таких матчей подчинился "Челси" в декабре 2008 года и "Манчестер Юнайтед" в феврале 2009-го.

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В общей сложности за этот отрезок поединков с 11 февраля лондонцы победили пять раз, однажды сыграли вничью (против "Манчестер Сити" 0:0) и забили 22 гола.

Следующий матч в гостях "Арсенал" проведет 28 апреля против "Тоттенхэма".

Сейчас "канониры" лидируют в турнирной таблице АПЛ. Команда опережает "Манчестер Сити" на одно очко, а "Ливерпуль" – на три зачетных пункта. Однако у обоих конкурентов есть еще по одному матчу в запасе.