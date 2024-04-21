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"Он маленький волшебник": Артета похвалил вингера Арсенала

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"Он маленький волшебник": Артета похвалил вингера Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета одобрительно отозвался об вингере команды Леандро Троссара.

“Троссар, отличный игрок. Он маленький волшебник.

Он может забивать из любой зоны, и он представляет большую угрозу; такой собранный, такой крутой, он может играть на разных позициях. Мне просто приятно иметь его в команде”, – сказал Артета.

Троссар во вчерашнем матче против "Вулверхэмптона" установил личный рекорд по результативности в рамках АПЛ. В текущем сезоне на его счету девять голов. Предыдущим лучшим достижением был показатель восемь мячей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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