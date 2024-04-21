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Челси нацелился сразу на шестерых новых нападающих. СМИ назвали их имена

Англия
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Считают, что проблема в составе

Челси нацелился сразу на шестерых новых нападающих. СМИ назвали их имена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Челси" составило список игроков, которые собираются приобрести, сообщает GiveMeSport.

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По информации издания, внутри "Челси" недовольны результативностью игроков, поэтому "пенсионеры" собираются продать или отправить в аренду текущих нападающих, а вместо них попытаются приобрести Виктора Осимхена ("Наполи"), Виктора Гекереша ("Спортинг"), Ивана Тоуни ("Брентфорд"), Беньямина Шешко ("РБ Лейпциг"), Лаутаро Мартинеса ("Интер") или Эвана Фергюсона ("Брайтон").

Напомним, после 31 тура в чемпионате АПЛ "Челси" занимает 9 место с 47 очками.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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