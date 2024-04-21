Челси нацелился сразу на шестерых новых нападающих. СМИ назвали их имена

Руководство "Челси" составило список игроков, которые собираются приобрести, сообщает GiveMeSport.

По информации издания, внутри "Челси" недовольны результативностью игроков, поэтому "пенсионеры" собираются продать или отправить в аренду текущих нападающих, а вместо них попытаются приобрести Виктора Осимхена ("Наполи"), Виктора Гекереша ("Спортинг"), Ивана Тоуни ("Брентфорд"), Беньямина Шешко ("РБ Лейпциг"), Лаутаро Мартинеса ("Интер") или Эвана Фергюсона ("Брайтон").

Напомним, после 31 тура в чемпионате АПЛ "Челси" занимает 9 место с 47 очками.