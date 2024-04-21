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Миколенко будет играть в старте Эвертона на очередной матч АПЛ
Надо побеждать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура АПЛ. Сегодня "ириски" принимают "Ноттингем Форест".
Today's Toffees to face Forest. COYB! ???? pic.twitter.com/2P6xXNGdcM— Everton (@Everton) April 21, 2024
Поединок между "Эвертоном" и "Ноттингем Форест" начнется в 15:30
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Источник:Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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