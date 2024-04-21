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Миколенко будет играть в старте Эвертона на очередной матч АПЛ

Англия
Обновлено

Надо побеждать

Миколенко будет играть в старте Эвертона на очередной матч АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко попал в стартовый состав команды на матч 34-го тура АПЛ. Сегодня "ириски" принимают "Ноттингем Форест".

Поединок между "Эвертоном" и "Ноттингем Форест" начнется в 15:30

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Источник:
Евертон
Опубликовал: Виктор Иванчук
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