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Забарный - в старте Борнмута на матч с Астон Виллой
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Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный традиционно вошел в стартовую 11-ку команды на игру АПЛ. Сегодня "вишенки" гостят у "Астон Виллы" - одного из лидеров чемпионата.
В предыдущем туре "Борнмут" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2), а "Астон Вилла" победила "Арсенал" на выезде (0:2).
The team for #AVLBOU ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 21, 2024
Up the Cherriessss ???? pic.twitter.com/kocanVwVgw
Поединок 34-го тура между коллективами Эмери и Ираолы начнется в 17:00.
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