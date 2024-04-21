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Забарный - в старте Борнмута на матч с Астон Виллой

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Забарный - в старте Борнмута на матч с Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный традиционно вошел в стартовую 11-ку команды на игру АПЛ. Сегодня "вишенки" гостят у "Астон Виллы" - одного из лидеров чемпионата.

В предыдущем туре "Борнмут" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2), а "Астон Вилла" победила "Арсенал" на выезде (0:2).

Поединок 34-го тура между коллективами Эмери и Ираолы начнется в 17:00.

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Источник:
Борнмут
Опубликовал: Виктор Иванчук
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