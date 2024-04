Забарный - в старте Борнмута на матч с Астон Виллой

Украинский защитник "Борнмута" Илья Забарный традиционно вошел в стартовую 11-ку команды на игру АПЛ. Сегодня "вишенки" гостят у "Астон Виллы" - одного из лидеров чемпионата.

В предыдущем туре "Борнмут" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" (2:2), а "Астон Вилла" победила "Арсенал" на выезде (0:2).

The team for #AVLBOU ????



Up the Cherriessss ???? pic.twitter.com/kocanVwVgw