АПЛ. Эвертон – Ноттингем Форест 2:0. Команда Миколенко фактически обеспечивает себе выживание

После полного провала в понедельник вечером на "Стэмфорд Бридж", где команда Виталия Миколенко проиграла с разгромным счетом 6:0, они принимали у себя дома "Ноттингем Форест", который вместе с "ирисками" продолжает борьбу за выживание. Команда Дайча вообще бы не участвовала в этой борьбе, если бы не снятие очков со стороны Премьер-лиги. Хотя и с "лесников" также сняли очки, поэтому их жизнь стала сложнее не только из-за формы команды. Это был очень важный матч для обоих коллективов, поскольку по сути игра за 6 очков между прямыми конкурентами. Всем нужна была победа и это чувствовалось на футбольном поле.

В стартовом составе хозяев поля ожидаемо появился Виталий Миколенко, здесь без сюрпризов. В целом состав "ирисок" был относительно прогнозируемым. Относительно Нуну Эшпириту Санту, то стоит отметить его доверие к Джованни Рейне, ведь раньше игрок не так часто получал возможности выходить на зеленый газон.

Сам матч был относительно равным и соперники были достойными друг друга. Достаточно быстро действовали гости и создавали немало опасности у ворот Пикфорда в первом тайме. Стоит отметить, что возможно моментов было не так много, но их острота просто зашкаливала. Чего стоит только сейв Пикфрда после удара в упор от Криса Вуда. Однако голкипер "Эвертона" имел такие же шансы стать антигероем, когда на ровном месте потерял круглого и едва не позволил "лесникам" забить фактически из ничего.

Что касается команды Дайча, то они также не отсиживались в обороне, по крайней мере до гола на 29-й минуте. Идрисса Гейе подхватил мяч после неудачного выбивания от соперников и попал точно в угол ворот. Не самый сильный удар, но очень точный и Селс просто не дотянулся. Первый гол для Гейе на "Гудисон Парк" с февраля 2017 года. Болельщики вообще не очень любят, когда он пробивает, ведь делает это не очень умело, но на этот раз получилось и это 1:0.

В дальнейшем давление со стороны "лесников" лишь нарастало и казалось, что чем ближе к финальному свистку подходит встреча, тем глубже садились "ириски" к собственным воротам с расчетом на быстрые контратаки и редкие стандарты. И они действительно создавали свои моменты, даже особо не контролируя мяч. В частности Калверт-Льюин после углового пробил буквально в нескольких сантиметрах от стойки.

Как оказалось, у "Ноттингема" просто не было работающих инструментов для того, чтобы пройти оборону хозяев поля. А ближе к концу игры Дуайт Макнил просто на ровном месте решил пробить с дальней дистанции и это у него получилось настолько бильярдно точно, что Селсу пришлось снова лишь разводить руками. Стильная победа "ирисок", возможно они были не особо активными в атаке, зато максимально эффективными, а оборона — железобетон.

Виталий Миколенко провел максимально уверенный матч, украинец активно помогал своей команде в обороне, держал свою позицию, не позволяя что-то создавать из своей зоны и даже успевал подстраховывать партнеров по команде. В атаке активности украинца не хватило, но и нужно ли было ему бегать вперед? Вряд ли. У него была своя задача и сегодня Виталий выполнил ее едва ли не идеально. Немножко испортил впечатление от матча эпизод, произошедший на последних минутах, когда головами столкнулись Морган Гиббз-Уайт и Норберту Бету. Нападающий "ирисок" не смог самостоятельно покинуть пределы поля после этого столкновения и его пришлось выносить на носилках. Хорошо, что Бету показал палец вверх в этот момент. Надеемся, что он как можно скорее восстановится и с ним все будет в порядке.

Благодаря этой победе "Эвертон" отдаляется от зоны вылета на 5 очков и даже имеет матч в запасе. Кажется, что они фактически закрыли вопрос по поводу вероятного вылета, хотя математически еще все может произойти. А парни Нуну Эшпириту Санту свою борьбу продолжают, у них на 1 очко больше, чем у 17-го "Лутона", там все еще только начинается.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Эвертон" — "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Гейе (29), Макнил (76)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гейе, Гомеш (Гарнер, 67), Макнил — Дукуре — Калверт-Льюин (Бету, 67 / Шермити, 90+10)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Ниакате, Мурильо, Айна — Домингес (Йейтс, 80), Данилу (Рибейро, 80) — Рейна (Эланга, 53), Гиббз-Уайт, Хадсон-Одои (Ориги, 80) — Вуд

Предупреждения: Дукуре (74), Брантуэйт (81), Гаррисон (83), Шермити (90+16) — Гиббз-Уайт (81), Мурильо (90+11)