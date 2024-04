АПЛ. Уоткинс продавил Забарного и вытянул Астон Виллу, Кристал Пэлас уничтожил уставший Вест Хэм

В первой тайме сильные отрезки были как у одной, так и другой команды. "Астон Вилла" старалась действовать комбинационно, на правах хозяев, в то время как "Борнмут" неплохо смотрелся вторым номером на контратаках.

Наверное, гости в силу созданной остроты заслужили открыть счет, они реально имели более опасные моменты. Неплохо прикладывался к мячу Клюйверт, но Мартинес парировал. Промахнулся на дальней штанге Уаттара после классного навеса Келли. А вот гол пришел с пенальти. Кэш запутал ноги Керкесу в штрафной площадке Мартинеса. Аргентинец парировать сильный удар Соланке с 11-метровой отметки не смог, хотя направление выстрела Эмилиано угадал.

Казалось бы, "Вилла" отложит свое спасение на второй тайм, однако "львы" сравняли цифры на табло еще до перерыва. Роджерс влетел в штрафную, мастерски шатнул Смита, а затем расстрелял Забарного, стелившегося под мяч, а вместе с украинцем и голкипера Нето.

Вторая половина встречи вышла не похожей на первую. "Астон Вилла" просто смяла "Борнмут". Увы, если в первом тайме Забарный справился с Уоткинсом (не позволил форварду выйти 1 в 1 с Нето, затем мастерски оттер его от мяча), то после перерыва Олли сделал два гола, полностью скинув с себя опеку Ильи.

На старте 45-минутки Уоткинс убрал Забарного на замахе, покатил на Диаби, а тот уже прошил голкипера и вывел хозяев вперед. Ближе к концу матча форвард убежал от украинского защитника, экс-динамовец не пошел за ним до конца, позволив Олли результативно прострелить на Бэйли. Уоткинс однозначно омрачил 33-й поединок Забарного кряду в рамках АПЛ. Даже "горчичник" Илья схлопотал, "обнимая" лучшего игрока лиги по системе "гол + пас" (19+12).

