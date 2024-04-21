АПЛ. Уоткинс продавил Забарного и вытянул Астон Виллу, Кристал Пэлас уничтожил уставший Вест Хэм

В первой тайме сильные отрезки были как у одной, так и другой команды. "Астон Вилла" старалась действовать комбинационно, на правах хозяев, в то время как "Борнмут" неплохо смотрелся вторым номером на контратаках.

Наверное, гости в силу созданной остроты заслужили открыть счет, они реально имели более опасные моменты. Неплохо прикладывался к мячу Клюйверт, но Мартинес парировал. Промахнулся на дальней штанге Уаттара после классного навеса Келли. А вот гол пришел с пенальти. Кэш запутал ноги Керкесу в штрафной площадке Мартинеса. Аргентинец парировать сильный удар Соланке с 11-метровой отметки не смог, хотя направление выстрела Эмилиано угадал.

Казалось бы, "Вилла" отложит свое спасение на второй тайм, однако "львы" сравняли цифры на табло еще до перерыва. Роджерс влетел в штрафную, мастерски шатнул Смита, а затем расстрелял Забарного, стелившегося под мяч, а вместе с украинцем и голкипера Нето.

Вторая половина встречи вышла не похожей на первую. "Астон Вилла" просто смяла "Борнмут". Увы, если в первом тайме Забарный справился с Уоткинсом (не позволил форварду выйти 1 в 1 с Нето, затем мастерски оттер его от мяча), то после перерыва Олли сделал два гола, полностью скинув с себя опеку Ильи.

На старте 45-минутки Уоткинс убрал Забарного на замахе, покатил на Диаби, а тот уже прошил голкипера и вывел хозяев вперед. Ближе к концу матча форвард убежал от украинского защитника, экс-динамовец не пошел за ним до конца, позволив Олли результативно прострелить на Бэйли. Уоткинс однозначно омрачил 33-й поединок Забарного кряду в рамках АПЛ. Даже "горчичник" Илья схлопотал, "обнимая" лучшего игрока лиги по системе "гол + пас" (19+12).

THREE WINS IN EIGHT DAYS! ???? pic.twitter.com/XCHcTQMZTG — Aston Villa (@AVFCOfficial) April 21, 2024

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Астон Вилла" – "Борнмут" 3:1

Голы: Роджерс (45+1), Диаби (57), Бэйли (78) – Соланке (31, с пенальти)

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш (Кеслер-Хейден, 90+5), Конса, Торрес, Динь – Макгинн, Тилеманс – Бэйли (Карлос, 87), Диаби (Дуран, 90+3), Роджерс – Уоткинс

"Борнмут": Нето – Смит (Эронз, 46), Забарный, Сенеси (Семеньо, 63), Келли – Кук, Кристи (Скотт, 76) – Уаттара (Унал, 82), Клюйверт (Биллинг, 76), Керкез – Соланке

Предупреждения: Кэш (87) – Смит (21), Сенеси (37), Забарный (55)

Вот так бывает: семь голов, а рассказать особо и нечего. "Кристал Пэлас" просто стер "Вест Хэм" в порошок в первом тайме. Четыре гола за полчаса. Игра была сделана полностью. "Молотобойцы" проснулись только под занавес 45-минутки, имели два момента и один реализовали.

Естественно, подопечные Мойеса полезли вперед сразу же после перерыва, но вместо второго забитого получили пятый пропущенный. Дальше "Пэлас" спокойно играл по счету. Правда, отличиться еще раз у "Вест Хэма" таки вышло, парад автоголов поддержал Хендерсон. Видимо, лондонцам слишком тяжело дался вылет от "Байера" в четвертьфинале Лиги Европы.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Англия)

"Кристал Пэлас" – "Вест Хэм" 5:2

Голы: Олисе (7), Эзе (16), Эмерсон (20, автогол), Матета (31, 64) – Антонио (40), Митчелл (89, автогол)

"Кристал Пэлас": Хендерсон – Клайн, Андерсен, Ричардс – Мехия, Уортон (Ахамада, 61), Хьюз (Ридевалд, 81), Митчелл – Олисе (Айю, 68), Эзе (Шлупп, 81) – Матета (Эдуар, 68)

"Вест Хэм": Фабьяньский – Цоуфал, Зума, Огбонна (Крессуэлл, 46), Эмерсон – Соучек (Джонсон, 46), Альварес (Филлипс, 75) – Кудус (Корне, 85), Уорд-Прауз, Пакета – Антонио (Ингз, 75)

Предупреждения: Хьюз (39), Митчелл (45+8), Ахамада (66) – Антонио (27), Соучек (45+8)