Игроки Эвертона и Ноттингема жутко столкнулись головами. Один из них потерял сознание

В матче 34-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ноттингем Форест" игроки Морган Гиббз-Уайт и Норберту Бету опасно столкнулись головами. Эпизод произошел на 90+3 минуте.

Игрокам сразу начали оказывать медицинскую помощь. Нападающий "ирисок" Бету после столкновения потерял сознание. К счастью, после нескольких минут работы медиков он показал палец вверх, продемонстрировав болельщикам, что все в порядке.

На 90+10 минуте Бету заменили на Шермити. Гиббз-Уайт сумел продолжить игру. Счет - 2:0 в пользу "Эвертона".