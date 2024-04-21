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Игроки Эвертона и Ноттингема жутко столкнулись головами. Один из них потерял сознание
Конец матча получился непростым
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 34-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Ноттингем Форест" игроки Морган Гиббз-Уайт и Норберту Бету опасно столкнулись головами. Эпизод произошел на 90+3 минуте.
Игрокам сразу начали оказывать медицинскую помощь. Нападающий "ирисок" Бету после столкновения потерял сознание. К счастью, после нескольких минут работы медиков он показал палец вверх, продемонстрировав болельщикам, что все в порядке.
На 90+10 минуте Бету заменили на Шермити. Гиббз-Уайт сумел продолжить игру. Счет - 2:0 в пользу "Эвертона".
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