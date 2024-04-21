Известны оценки Миколенко за победный матч против Ноттингема

Украинский защитник Виталий Миколенко отыграл полный матч за "Эвертон" в 34-м туре АПЛ. Команда украинца победила "Ноттингем Форест" (2:0).

В этой игре Виталий отдал 77% точных пасов, совершил 2 отбора, 5 выносов мяча, выиграл 4 единоборства, выполнил 2 удачных лонгбола (из 4-х), бил неточно по воротам и 16 раз потерял кожаного.

Статистически-аналитические порталы поставили Миколенко высокие баллы. От WhoScored он имеет оценку 7,1, а от Sofascore - 7,2. Это большие баллы, чем у любого игрока "Ноттингема".