Ноттингем Форест обвинил судейский корпус АПЛ в коррупции

В 34-м туре АПЛ "Ноттингем Форест" проиграл на выезде "Эвертону" (0:2). Обе команды борются за выживание, поэтому отдать 3 очка прямому конкуренту является очень дорогим подарком.

После матча на странице "Ноттингема" в X появилось сообщение, в котором клуб обвиняет арбитров. В поле игру обслуживал Энтони Тейлор. Видеоассистентом работал Стюарт Аттвелл.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.



We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.



NFFC will now consider its options.