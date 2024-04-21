Ноттингем Форест обвинил судейский корпус АПЛ в коррупции

В 34-м туре АПЛ "Ноттингем Форест" проиграл на выезде "Эвертону" (0:2). Обе команды борются за выживание, поэтому отдать 3 очка прямому конкуренту является очень дорогим подарком.

После матча на странице "Ноттингема" в X появилось сообщение, в котором клуб обвиняет арбитров. В поле игру обслуживал Энтони Тейлор. Видеоассистентом работал Стюарт Аттвелл.

"Три крайне плохих решения - три не назначенных пенальти - с которыми мы просто не можем согласиться.

Мы предупредили PGMOL, что VAR является фанатом "Лутона" перед игрой, но они не изменили его. Наше терпение было испытано неоднократно.

Теперь клуб рассмотрит свои варианты", - говорится в сообщении.