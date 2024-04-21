  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест обвинил судейский корпус АПЛ в коррупции
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест обвинил судейский корпус АПЛ в коррупции

Англия

Сегодня команда проиграла Эвертону

Ноттингем Форест обвинил судейский корпус АПЛ в коррупции

Nottingham Forest

Новина українською

В 34-м туре АПЛ "Ноттингем Форест" проиграл на выезде "Эвертону" (0:2). Обе команды борются за выживание, поэтому отдать 3 очка прямому конкуренту является очень дорогим подарком.

После матча на странице "Ноттингема" в X появилось сообщение, в котором клуб обвиняет арбитров. В поле игру обслуживал Энтони Тейлор. Видеоассистентом работал Стюарт Аттвелл.

"Три крайне плохих решения - три не назначенных пенальти - с которыми мы просто не можем согласиться.

Мы предупредили PGMOL, что VAR является фанатом "Лутона" перед игрой, но они не изменили его. Наше терпение было испытано неоднократно.

Теперь клуб рассмотрит свои варианты", - говорится в сообщении.

"Лутон" размещается на 18-м месте АПЛ с 25-ю очками. "Ноттингем Форест" - 17-й, у него 26 зачетных пунктов. В свою очередь "Эвертон" после победы имеет 16-е место и 30 очков.

По теме
yellow-arrow
Только 4 игрока действовали лучше. Оценки Забарного за игру против Астон Виллы
yellow-arrow
АПЛ. Уоткинс продавил Забарного и вытянул Астон Виллу, Кристал Пэлас уничтожил уставший Вест Хэм
yellow-arrow
Известны оценки Миколенко за победный матч против Ноттингема
Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ноттінгем
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости