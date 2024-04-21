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Ноттингем Форест обвинил судейский корпус АПЛ в коррупции
Сегодня команда проиграла Эвертону
Nottingham Forest
В 34-м туре АПЛ "Ноттингем Форест" проиграл на выезде "Эвертону" (0:2). Обе команды борются за выживание, поэтому отдать 3 очка прямому конкуренту является очень дорогим подарком.
После матча на странице "Ноттингема" в X появилось сообщение, в котором клуб обвиняет арбитров. В поле игру обслуживал Энтони Тейлор. Видеоассистентом работал Стюарт Аттвелл.
"Три крайне плохих решения - три не назначенных пенальти - с которыми мы просто не можем согласиться.
Мы предупредили PGMOL, что VAR является фанатом "Лутона" перед игрой, но они не изменили его. Наше терпение было испытано неоднократно.
Теперь клуб рассмотрит свои варианты", - говорится в сообщении.
Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.— Nottingham Forest (@NFFC) April 21, 2024
We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.
NFFC will now consider its options.
"Лутон" размещается на 18-м месте АПЛ с 25-ю очками. "Ноттингем Форест" - 17-й, у него 26 зачетных пунктов. В свою очередь "Эвертон" после победы имеет 16-е место и 30 очков.
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