Кубок Англии. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 пен.). В шаге от чуда

Кубок Англии, 1/2 финала

"Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Вчера в первом матче полуфинала Кубка Англии встречались "Манчестер Сити" и "Челси". Нельзя сказать, что матч был скучным, но точно был бедным на голы. "Горожане" одержали минимальную победу 1:0. Сегодня же "Манчестер Юнайтед" развлекся. Громя соперника, манкунианцы дали ему сравнить, да еще вполне могли вылетать. Судьба удачи была сегодня на стороне команды тен Хага.

В первом тайме МЮ постепенно наращивало свое преимущество на поле. Довольно быстро она переросла в моменты, а затем и в голы. Сначала шанс был у Гарначо, но он банально не попал по мячу с хорошей позиции, впоследствии Рашфорд с предела вратарской пробил мимо. А на 23-й минуте Мактоминей просто забил с прострела Далота. Отметил свое возвращение после травмы шотландец.

Перед перерывом голкипер хозяев Коллинз выдал отличный сейв после удара Рашфорда под перекладину. Но сразу же гости и стандартом воспользовались: Магуайр забил головой. Третий гол в сезоне для Гарри.

На 58-й минуте, казалось, была поставлена точка в этом матче. Фернандеш выиграл подбор и с помощью рикошета обыграл голкипера. Впоследствии Магуайр мог и четвертый забить, но попал выше ворот из пределов штрафной.

Это был определяющий момент, ведь после него Ковентри собрался. На 71-й минуте 23-летний Симмс в касание замкнул прострел партнера. А спустя восемь минут он и сам стал ассистентом, отдав голевую передачу на О'Хара. Здесь рикошет помог номинальным гостям.

В обоих моментах голы пришли из зоны центральных защитников. А там сегодня в паре с Магуайром играл опорный хавбек Каземиро. Сразу пять центрбеков МЮ пропускали этот поединок.

На 85-й минуте от третьего гола Ковентри спас Онана, но в компенсированное ко второму тайму время он уже ничего не сделал: номинальные хозяева забили с пенальти, которое было назначено за игру рукой Ван-Биссаки. Райт метко попал из точки.

Овертайм получился интересным на моменты с обеих сторон. Сначала Фернандеш попал в перекладину. Впоследствии свежий Форсон пробил в угол ворот, но Коллинз и тут спас. Во втором экстратайме все было наоборот. Симмс мог оформлять дубль, однако пробил в каркас ворот. Впоследствии “Ковентри” еще и забил, но арбитр зафиксировал минимальный офсайд.

This is not what football is about.



VAR ruined one of the greatest FA Cup moments ever.



A toenail offside. Give me a break.



Coventry should be in the final. Utterly pathetic. pic.twitter.com/XfJyd5UFNd — ????????♱ ???????????????????????????? (@AngloCatholica) April 21, 2024

Серию пенальти МЮ начал неудачно: Каземиро ударил практически по центру, голкипер "Ковентри" остался на месте. Но Онана также совершил один сейв – после удара О'Хара, а Шиф попал выше ворот.

Финал Кубка Англии будет таким же, как и в прошлом сезоне. Манчестерское дерби, в котором уж слишком очевидный фаворит. МЮ мог вылететь сегодня от команды из Чемпионшипа, а там будет действующий обладатель Кубка.

Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (серия пенальти 2:4)

Голы: Симмс 71, О'Хар 79, Райт 90+5 (пен.) – Мактоминей 23, Магвайр 45+1, Фернандеш 58

Ковентри: Коллинз – ван Эвейк, Томас, Латибодьер (Таварес 63 (Годден 105), Китчинг (Бинкс 63), Шиф – О’Хар, Экклс (Торп 63), Бидвелл (Дасилва 80) – Райт, Симмс

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Каземиро, Магуайр, Уан-Биссака – Мактоминей (Форсон 103), Мэйну (Эриксен 72) – Гарначо (Антони 66), Фернандеш, Рашфорд – Хойлунд

Предупреждения: Томас 82, Дасилва 111 – Онана 86