Кубок Англии. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 пен.). В шаге от чуда

Кубок Англии, 1/2 финала

"Уэмбли" (Лондон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Вчера в первом матче полуфинала Кубка Англии встречались "Манчестер Сити" и "Челси". Нельзя сказать, что матч был скучным, но точно был бедным на голы. "Горожане" одержали минимальную победу 1:0. Сегодня же "Манчестер Юнайтед" развлекся. Громя соперника, манкунианцы дали ему сравнить, да еще вполне могли вылетать. Судьба удачи была сегодня на стороне команды тен Хага.

В первом тайме МЮ постепенно наращивало свое преимущество на поле. Довольно быстро она переросла в моменты, а затем и в голы. Сначала шанс был у Гарначо, но он банально не попал по мячу с хорошей позиции, впоследствии Рашфорд с предела вратарской пробил мимо. А на 23-й минуте Мактоминей просто забил с прострела Далота. Отметил свое возвращение после травмы шотландец.

Перед перерывом голкипер хозяев Коллинз выдал отличный сейв после удара Рашфорда под перекладину. Но сразу же гости и стандартом воспользовались: Магуайр забил головой. Третий гол в сезоне для Гарри.

На 58-й минуте, казалось, была поставлена точка в этом матче. Фернандеш выиграл подбор и с помощью рикошета обыграл голкипера. Впоследствии Магуайр мог и четвертый забить, но попал выше ворот из пределов штрафной.

Это был определяющий момент, ведь после него Ковентри собрался. На 71-й минуте 23-летний Симмс в касание замкнул прострел партнера. А спустя восемь минут он и сам стал ассистентом, отдав голевую передачу на О'Хара. Здесь рикошет помог номинальным гостям.

В обоих моментах голы пришли из зоны центральных защитников. А там сегодня в паре с Магуайром играл опорный хавбек Каземиро. Сразу пять центрбеков МЮ пропускали этот поединок.

На 85-й минуте от третьего гола Ковентри спас Онана, но в компенсированное ко второму тайму время он уже ничего не сделал: номинальные хозяева забили с пенальти, которое было назначено за игру рукой Ван-Биссаки. Райт метко попал из точки.

Овертайм получился интересным на моменты с обеих сторон. Сначала Фернандеш попал в перекладину. Впоследствии свежий Форсон пробил в угол ворот, но Коллинз и тут спас. Во втором экстратайме все было наоборот. Симмс мог оформлять дубль, однако пробил в каркас ворот. Впоследствии “Ковентри” еще и забил, но арбитр зафиксировал минимальный офсайд.

This is not what football is about.



VAR ruined one of the greatest FA Cup moments ever.



A toenail offside. Give me a break.



Coventry should be in the final. Utterly pathetic. pic.twitter.com/XfJyd5UFNd