АПЛ. Фулхэм – Ливерпуль 1:3. Мерсисайдцы снова сравниваются с Арсеналом

Юрген Клопп решил обновить свой стартовый состав и дать отдохнуть нескольким основным исполнителям, которые не смогли совершить чудо и пройти "Аталанту" посреди недели в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы. В стартовом составе не нашлось места для Мохамеда Салаха, Алексиса Мак Аллистера, Доминика Собослая и Дарвина Нуньеса. Достаточно неожиданное решение от немецкого специалиста, учитывая тот факт, что АПЛ - это последний трофей, за который могут зацепиться мерсисайдцы.

А вспоминая, насколько сложно было "Ливерпулю" в трех прошлых матчах против "дачников" в этом сезоне, в голову начали лезть мысли о потенциальной потере очков в контексте чемпионской гонки. В определенной степени, все так и выглядело.

Команда Марку Силвы хоть и не создавала своим соперникам особых проблем на первых минутах, но сразу показала, что сдерживать натиск соперника она готова. Тяжеловато выглядели игроки марсисайдского клуба и очень тяжело они создавали свои моменты, которых было, откровенно говоря, мало. Только после середины первого тайма им все же удалось открыть счет, впрочем не благодаря командным стараниям или умным комбинациям. Здесь во всей красе проявил себя Трент Александер-Арнолд.

Правый защитник "Ливерпуля" мастерски исполнил штрафной удар, вколотив круглого точно в девятку. Как ни старался Бернд Лено, ему пришлось капитулировать в этом моменте. И как только гости вышли вперед, ребята Марку Силвы вообще вспомнили, что они также могут играть в футбол и бегать в атаки. Сразу несколько моментов они создали у ворот Алиссона и после очередной суматохи в штрафной "дачники" все же сравняли счет в концовке тайма.

После подачи пробивал Муниз головой, но мяч срикошетил от Гравенберха, вот только отлетел он в свободную зону, куда набежал Кастань и пробил точно в угол ворот Алиссона. 1:1 и учитывая такую сильную концовку от хозяев, начали закрадываться сомнения по поводу победы "Ливерпуля".

Наверное, Юрген Клопп провел серьезный разговор в раздевалке, поскольку на второй тайм его команда вышла гораздо более заряженной. Большие скорости и активное движение футболистов мерсисайдского клуба заставили "Фулхэм" хорошо так забиться к собственным воротам. Гол снова пришел после удара из-за пределов штрафной площадки, на этот раз не со стандарта, а с игры, а автором точного удара стал Райан Гравенберх. Красивый и точный удар стал первым голом для нидерландца в Премьер-лиге, ранее за "Ливерпуль" он забивал только в кубках.

После этого Марку Силвы сделал двойную замену, которая была направлена на усиление атаки и после одной из потерь мяча на чужой половине поля "дачники" получили третий мяч в свои ворота. Быстро разыграли комбинацию игроки "Ливерпуля" и Коди Гакпо отдал своевременный пас на Жоту, который протащил мяч вперед и нанес точный удар по воротам Лено. Это уже было похоже на старый-добрый "Ливерпуль". 1:3 и матч был фактически закрыт.

В концовке Родриго Муниз упустил прекрасную возможность восстановить хоть какую-то интригу в этом матче, но пробил мимо ворот с хорошей позиции. Поэтому прозаические итоги: команда Клоппа сравняется по очкам с "Арсеналом" и выходит на вторую строчку. Спокойная победа, в которой важные игроки команды даже получили отдых.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Крейг Поусон (Англия)

"Фулхэм" — "Ливерпуль" 1:3

Голы: Кастань (45+2) — Александер-Арнолд (32), Гравенберх (53), Жота (72)

"Фулхэм": Лено — Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья (Кейрни, 71), Лукич — Де Кордова-Рид (Уилсон, 70), Перейра, Ивоби (Траоре, 85) — Муниз

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд (Гомес, 80), Куанса, ван Дейк, Робертсон — Эллиотт, Эндо, Гравенберх (Мак Аллистер, 74) — Гакпо (Собослай, 87), Жота (Нуньес, 74), Диас (Салах, 75)

Предупреждения: Палинья (30), Адарабиойо (39), Кастань (80)