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АПЛ. Эвертон - Ноттингем 2:0. Видео голов и обзор матча
Миколенко и компания берут важные 3 очка
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В 34-м туре АПЛ встречались "Эвертон" и "Ноттингем Форест", которые борются за выживание. Гости больше владели мячом и наседали на ворота соперника, однако дважды забить удалось именно "ирискам". Виталий Миколенко провел весь поединок.
"Ноттингем Форест" размещается на 17-й позиции в таблице, имея 26 зачетных пунктов. В свою очередь "Эвертон" после победы имеет 16-е место и 30 очков.
АПЛ, 34-й тур
Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 2:0
Голы: Гейе (29), Макнил (76)
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