АПЛ. Эвертон - Ноттингем 2:0. Видео голов и обзор матча

В 34-м туре АПЛ встречались "Эвертон" и "Ноттингем Форест", которые борются за выживание. Гости больше владели мячом и наседали на ворота соперника, однако дважды забить удалось именно "ирискам". Виталий Миколенко провел весь поединок.

"Ноттингем Форест" размещается на 17-й позиции в таблице, имея 26 зачетных пунктов. В свою очередь "Эвертон" после победы имеет 16-е место и 30 очков.

АПЛ, 34-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Эвертон" - "Ноттингем Форест" 2:0

Голы: Гейе (29), Макнил (76)