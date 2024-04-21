  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Открыли счет, но уступили. Астон Вилла – Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Открыли счет, но уступили. Астон Вилла – Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия

Львы продолжают борьбу за зону ЛЧ

Открыли счет, но уступили. Астон Вилла – Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 34-м туре подопечные Эмери принимали "Борнмут". Хозяева пропустили первыми, но гол+пас Бейли и два ассиста Уоткинса изменили ход событий.

8 из 14 ударов гостей пролетели мимо ворот, а еще в пяти эпизодах кипер Эмильяно Мартинес спас Бирмингем.

"Вилла" осталась четвертой (66 очков), а "вишни" - 13-е (42 пункта).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Борнмут"

Бирмингем. "Вилла Парк"

Астон Вилла – Борнмут 3:1

Голы: Роджерс, 45+1, Диаби, 57, Бейли, 78 – Соланке, 31

По теме
yellow-arrow
Бернарду Силва - о матче с Челси в Кубке: FA не дала нам время на восстановление
yellow-arrow
АПЛ. Эвертон - Ноттингем 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Кубок Англии. Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 пен.). В шаге от чуда
Астон Вилла (Бирмингем) Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости