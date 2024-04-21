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Открыли счет, но уступили. Астон Вилла – Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов
Львы продолжают борьбу за зону ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
В 34-м туре подопечные Эмери принимали "Борнмут". Хозяева пропустили первыми, но гол+пас Бейли и два ассиста Уоткинса изменили ход событий.
8 из 14 ударов гостей пролетели мимо ворот, а еще в пяти эпизодах кипер Эмильяно Мартинес спас Бирмингем.
"Вилла" осталась четвертой (66 очков), а "вишни" - 13-е (42 пункта).
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Смотрите обзор матча 34-го тура чемпионата Англии "Астон Вилла" – "Борнмут"
Бирмингем. "Вилла Парк"
Голы: Роджерс, 45+1, Диаби, 57, Бейли, 78 – Соланке, 31
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Источник:Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
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