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Бернарду Силва - о матче с Челси в Кубке: FA не дала нам время на восстановление

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Бернарду Силва - о матче с Челси в Кубке: FA не дала нам время на восстановление

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Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва резко высказался о плотном графике между еврокубками и внутренними матчами.

"Условия не были равными, потому что Футбольная ассоциация (FA) не дала нам время на восстановление, что, по моему мнению, совсем глупо. Я говорю об этом, потому что мы победили. Если бы мы не выиграли, я не стал бы, потому что не люблю искать оправдания, считаю неприемлемым, что нам пришлось играть в субботу.

Это слишком. Мы провели 120 минут на поле меньше, чем три дня назад, и нам пришлось играть против команды, которым не пришлось никуда ехать, потому что они из Лондона. У них было пять дней, чтобы подготовиться к нашей игре. Нет никаких оправданий, что игра состоялась не в воскресенье. Вся наша команда считает, что это неприемлемо.

Похоже, им наплевать, потому что мы говорили об этом много раз. Дело не в желании быть лидерами, а в здоровье. У меня не все в порядке. Скажу честно, я чувствовал боль в левом бедре и правой икре. Это несправедливо к "Манчестер Сити", к нам всем.

Я говорю о "Манчестер Сити" из нашего личного опыта. Возможно, другие клубы тоже прошли через это. FA следует уделять больше внимания этим деталям. Мы представляем Англию на европейских соревнованиях, и для этой страны и других английских клубов важно пройти квалификацию в Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций. Поэтому им нужно обратить на это больше внимания", - сказал Силва.

17-го апреля (среда) "Манчестер Сити" играл против "Реала" в Лиге чемпионов, 20-го апреля (суббота) боролся с "Челси" в Кубке Англии. Следующий матч запланирован на 25-е число (четверг). Это будет игра АПЛ с "Брайтоном".

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Источник:
independent.co.uk
Опубликовал: Виктор Иванчук
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