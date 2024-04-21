Что не так с Мудриком и Челси? Перспектива на сезон 2024/2025 не радужная

"Челси" качает весь сезон. Сейчас команда Почеттино имеет на восемь очков больше, чем в это же время с Грэмом Поттером. И это благодаря победе в матче с "Эвертоном" (6:0, 15.04.2024).

Такой ли результат ожидали от команды во главе с аргентинским тренером - девятое место в турнирной таблице. Как можно оправдать ничью, например, с "Бернли" (2:2)? Командой, которая идет на 19-м месте в турнирной таблице. Команда, которая весь второй тайм играла в меньшинстве и смогла поразить ворота "Челси" два раза. Не выдающийся матч провели "синие" и с "Шеффилдом" (2:2), который замыкает турнирную таблицу АПЛ. И это после победы над "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкаслом". В чем же проблема "Челси"?

А лидер кто

Как это ни странно, но в матчах с менее сильными соперниками "Челси" выглядит вяло и несобранно. В таких играх футболисты стараются решать эпизоды индивидуально и, к сожалению, не всегда результативно. Хорошо, если это молодые игроки. Им можно простить на каком-то этапе. Но опытный, например, Рахим Стерлинг подставляет "синих" регулярно. Атакующий полузащитник так хочет забить гол, что не видит перед собой открытых партнеров, эгоистично тащит мяч до крайней точки возможностей, теряет его или отдает в никуда. Жадность Стерлинга загубила массу голевых моментов, которые могли бы привести "Челси" к гораздо большему количеству голов и выигранных матчей.

Пенальти - это вообще отдельная тема для "Челси". В матче с "Эвертоном" футболисты чуть не довели словесный спор до драки, выясняя, кто будет пробивать одиннадцатиметровый. Шокированы были все - соперник, арбитр и Почеттино. Однако, это не первый случай. После неудачной реализации пенальти Энцо Фернандесом (второй тур АПЛ), право пробивать с точки получил Коул Палмер. Несколько раз Стерлинг пытался отобрать мяч у Палмера. Партнеры спасали положение, уводя Рахима в сторону. Но в 1/4 Кубка Англии Стерлинг все-таки добился своего и подошел к точке. В итоге голкипер без труда отразил слабый удар Рахима. Так не поступает настоящий лидер.

Бен Чилвел (27 лет) имеет лидерские качества, но травма заставила его наблюдать за футболом со скамейки запасных. Тиаго Силва(39 лет) пытается вести команду вперед, но он не всегда готов на все сто процентов в силу своего возраста. Ярко выраженного лидера в команде нет.

Молодость без опыта

Если не брать во внимание Тиаго Силву, команда Почеттино - самая молодая в АПЛ.

Получается, клуб накупил молодых, подающих надежды футболистов и ждет, что они быстро научатся бороться как львы за призовые места в АПЛ и путевки в еврокубки. Но выходит все наоборот.

"Нам не хватает баланса между опытом и молодостью. Это не способствует хорошему результату и отдаляет нас от лидеров", - неоднократно жалуется Маурисио Почеттино на пресс конференциях.

Весь сезон каждый из футболистов "Челси" пытается продемонстрировать свои лучшие качества отдельно от команды (Рахим Стерлинг показывает пример). Подсказывать на поле просто некому. Пересматривая матчи "Челси", можно отметить лишь Чилвела, который примеряет на себя роль помощника для молодых игроков (пока не травмировался). Особенно чувствуется его забота о Михаиле Мудрике. Бен даже успевает подойти к бровке со скамейки запасных во время пауз в матче и дать совет нашему вингеру.

Мудрик под давлением болельщиков и обстоятельств

В сезоне 2023/2024 Михаил выходит регулярно. Не всегда с первых минут, не всегда Почеттино дает ему достаточное количество времени (с "Ньюкаслом" всего 19 минут, а с "Шеффилд Юнайтед" вообще восемь). Правда у Мудрика и конкурентов много: Стерлинг, Мадуэке. Могут Нкунку и Джексон выйти на левом фланге.

Мудрик успел отметиться четырьмя голами и двумя ассистами в АПЛ и голом в Кубке Лиги. Однако у Мудрика и ошибок вагон и еще тележка. Он постоянно передерживает мяч, загоняет себя на ту позицию, откуда уже нереально сделать передачу. А чаще теряет мяч. Не спешит идти в отбор. Практически всегда на поле выглядит отдельной единицей от команды.

Давление, адаптация? А возможно не та команда? Не тот тренер? Мудрику еще учиться и учиться, а в "Челси" пока не у кого. Может зря клуб не согласился на аренду Михаила в январе? Остается только надеяться на слова самого Мудрика: "Часы человеческие всегда спешат, а Бога - точные". Следует понимать, что не наступил еще его звездный час.

Травмы не оставляют "Челси"

Английские СМИ в январе 2024 года писали: "В заявке "Челси" на каждый матч в сезоне 2023/2024 отсутствует восемь-десять игроков. Причина - травмы". Естественно, у Почеттино минимум два раза в неделю стоит задача сбалансировать состав, найти оптимальную концепцию игры с тем или иным соперником.

Надежда на атаки "Челси" Нкунку (клуб заплатил за футболиста 60 млн евро) травмировался перед стартом сезона. Чилвел вылетел на три месяца. Сегодня он доступен на очень короткий промежуток времени - не готов физически. Рис Джеймс был прооперирован. И это далеко не весь список лазарета. Конечно, трудно. Но кому в АПЛ легко. В нынешнем сезоне "Челси" не единственная команда с таким количеством травмированных игроков.

Давление перекрывает кислород

Почеттино постоянно напоминает о давлении на команду. Конечно, один из самых дорогих составов АПЛ! При покупке Кайседо (133 млн евро), Энцо Фернандеса (130 млн евро), Мудрика (100 млн евро), Палмера (47 млн евро), Джексона (35 млн евро) никто не ожидал, что команда будет проигрывать аутсайдерам. Или создавать минимальное количество голевых моментов и не реализовывать их из-за эгоизма отдельных футболистов и нехватки опыта всех остальных.

Собранный за огромные деньги, но на скорую руку состав - ошибка руководства клуба, которая теперь давит на футболистов и тренера. Разве можно играть свободно, креативно и результативно в такой ситуации. И ради справедливости, стоит отметить, что иногда "синим" удается подарить красивый футбол.

Неопределенное будущее

Перестройка и развитие "Челси" продолжается и, вероятно, следующий сезон будет таким же. Или чуть лучше. В клуб пришли два спортивных директора (Пол Уинстон, Лорен Стюарт), специалист по развитию молодежи (Джо Шильдс). Планирует "Челси" пригласить профессионала, который будет следить за футболистами в арендах. Однако не факт, что летом у клуба появится возможность приобрести очередных звезд. Ну кто согласится переезжать в "Челси", который не может найти свой футбол? Скорее всего, стагнация так и будет продолжаться.

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