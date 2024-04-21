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Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 в серии пенальти). Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

Представитель Чемпионшипа погрыз нервы манкунианцам

Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (2:4 в серии пенальти). Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Вашему вниманию представляем видеообзор матча полуфинала Кубка Англии между "Ковентри" и "Манчестер Юнайтед", который состоялся на "Уэмбли". Манкунианцы забили три гола и разгромно вели в счете, правда, "небесно-голубые" успели сравнять цифры на табло до конца основного времени. В том числе помог Ван-Биссаку рикошетом и тем, что "привез" пенальти. Однако в серии послематчевых ударов с точки сильнее были все равно подопечные тен Хага.

Ковентри – Манчестер Юнайтед 3:3 (серия пенальти 2:4)

Голы: Симмс 71, О'Хар 79, Райт 90+5 (пен.) – Мактоминей 23, Магуайр 45+1, Фернандеш 58

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