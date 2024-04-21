Ковентри не оказался в этой компании. Всего 3 команды из низших лиг выходили в финал Кубка Англии с 1982 года

Команда из одноименного города отыгралась в матче с "Манчестер Юнайтед" после счета 0:3, но уступила в серии пенальти. Клуб только однажды в своей истории выступал в финале. Речь идет о сезоне 1986/87, когда удалось выиграть трофей, одолев "Тоттенхэм" (3:2, овертайм).

За последние 42 года только 3 представителя низших лиг проходили всю дистанцию соревнований. В кампании 1991/92 это был "Сандерленд", проигравший "Ливерпулю" (0:2). В турнире 2003/04 "Миллуолл" без шансов уступил МЮ (0:3).

В розыгрыше 2007/08 "Кардифф" был близок к триумфу, но "Портсмут" забрал трофей (0:1).