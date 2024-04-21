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Ковентри не оказался в этой компании. Всего 3 команды из низших лиг выходили в финал Кубка Англии с 1982 года

Англия

Небесно-голубые были близки к путевке в решающий поединок

Ковентри не оказался в этой компании. Всего 3 команды из низших лиг выходили в финал Кубка Англии с 1982 года

Фото - Сайт "Ковентрі"

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Команда из одноименного города отыгралась в матче с "Манчестер Юнайтед" после счета 0:3, но уступила в серии пенальти. Клуб только однажды в своей истории выступал в финале. Речь идет о сезоне 1986/87, когда удалось выиграть трофей, одолев "Тоттенхэм" (3:2, овертайм).

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За последние 42 года только 3 представителя низших лиг проходили всю дистанцию соревнований. В кампании 1991/92 это был "Сандерленд", проигравший "Ливерпулю" (0:2). В турнире 2003/04 "Миллуолл" без шансов уступил МЮ (0:3).

В розыгрыше 2007/08 "Кардифф" был близок к триумфу, но "Портсмут" забрал трофей (0:1).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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