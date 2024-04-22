Манчестер Сити готов выслушать предложения по своему левому вингеру

Несмотря на то, что действующий чемпион Англии будет работать летом над укреплением своего состава, руководство клуба готово рассматривать и трансферы "на выход". Считается, что менеджер Пеп Гвардиола не до конца уверен насчет Джека Грилиша и считает его лишним, несмотря на то, что он выходил в большинстве важных матчей команды в этом сезоне.

Так, английский вингер появлялся в старте в ключевых поединках, включая оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и победном полуфинале Кубка Англии против "Челси" в субботу (20 апреля). В целом игрок лишь девять раз выходил с первых минут в Премьер-лиге, а его показатели голов и результативных передач значительно ниже, чем у большинства его звездных партнеров по команде. Окончательного решения руководство горожан еще не приняло, но 28-летний вингер считается звездой, которую можно продать за большую сумму и выручить средства на другие покупки.

Добавим, что в этом сезоне Джек Грилиш провел 33 матча, где отметился 3 голами и 3 передачами.