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Манчестер Сити готов выслушать предложения по своему левому вингеру

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Манчестер Сити готов выслушать предложения по своему левому вингеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что действующий чемпион Англии будет работать летом над укреплением своего состава, руководство клуба готово рассматривать и трансферы "на выход". Считается, что менеджер Пеп Гвардиола не до конца уверен насчет Джека Грилиша и считает его лишним, несмотря на то, что он выходил в большинстве важных матчей команды в этом сезоне.

Так, английский вингер появлялся в старте в ключевых поединках, включая оба матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" и победном полуфинале Кубка Англии против "Челси" в субботу (20 апреля). В целом игрок лишь девять раз выходил с первых минут в Премьер-лиге, а его показатели голов и результативных передач значительно ниже, чем у большинства его звездных партнеров по команде. Окончательного решения руководство горожан еще не приняло, но 28-летний вингер считается звездой, которую можно продать за большую сумму и выручить средства на другие покупки.

Добавим, что в этом сезоне Джек Грилиш провел 33 матча, где отметился 3 голами и 3 передачами.

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Манчестер Сити Джек Грилиш
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 09:37
Там понтів більше ніж треба. У Ньюкасл йому дорога, більше ніхто не купить.
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
22.04.2024 в 09:37
Там понтів більше ніж треба. У Ньюкасл йому дорога, більше ніхто не купить.
Ответить
0
0

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