Джейми Каррагер о будущем тен Хага в МЮ: я не представляю, как он может остаться там

Во вчерашнем полуфинальном поединке Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" был сильнее "Ковентри". Впрочем, стиль этой победы выглядел довольно стыдным для подопечных Эрика тен Хага: "красные дьяволы" вели со счетом 0:3 до 71-й минуты встречи, после чего пропустили от соперника трижды. Уже в серии послематчевых пенальти манкунианцы оказались лучше "Ковентри". Бывший игрок "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер, довольно остро прошелся не только по самому "МЮ", но и непосредственно по его менеджеру Эрику тен Хагу.

"Мы наблюдали за концовкой матча, и Марк Робинс, как известно, удержал в свое время менеджера "Манчестер Юнайтед" на работе [Робинс играл под руководством Алекса Фергюсона, - Прим. ред.]. Я думаю, что сегодняшний результат [в Кубке Англии] только что стоил менеджеру "МЮ" его работы. Я не представляю, как он может остаться там, не представляю. Я представляю себе, что эта раздевалка, наверное, самая растерянная раздевалка, которую вы можете припомнить в команде, которая выиграла большую игру. Можете себе представить эту раздевалку, когда вы заходите, они все сидят и смотрят друг на друга, они не знают, праздновать ли, или это большое событие, что вы прошли в финал кубка? Они, наверное, просто сидят и смотрят друг на друга", - заявил Джейми Каррагер после победы "МЮ" в Кубке Англии над "Ковентри".

Добавим, что в финале этого турнира "красные дьяволы" встретятся со своими соседями - "Манчестером Сити".