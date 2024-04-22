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Клопп: Мы провели лучший выездной матч против Фулхэма
Коуч "красных" высоко оценил выступление подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе над "Фулхэмом" (3:1) в 34-м туре чемпионата Англии.
"Мне понравилась большая часть первого тайма, но на пик мы вышли уже второй половине встречи. Мы держали мяч, создавали моменты и смогли забить несколько хороших голов.
Тяжело это объяснить, но для нас "Фулхэм" - традиционно сложный соперник. Я даже не помню, выигрывали ли мы здесь раньше. Если честно, нам всегда здесь немного не везет. Если мы и выиграли, то я уверен, что это была скорее удача, нежели убедительная победа. С моей точки зрения, это была лучшая игра против "Фулхэма" на выезде", - приводит слова Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.
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