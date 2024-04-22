39-летний Тьяго Силва рассказал о своём будущем

Защитник "Челси" Тьяго Силва порассуждал на тему своего будущего после матча 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" (0:1).

"Я уже принял решение, но сейчас не время делиться им. Мои четыре года здесь были очень хорошими. Не то, чтобы я не верил в себя, но с моим возрастом и интенсивностью этой лиги... редко можно увидеть игроков высокого уровня в 39 лет.

Не люблю говорить о себе, но вы это видите. Я был готов сыграть (в игре против "Сити" - прим.) дополнительное время! Я вижу, что у меня есть еще несколько лет, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола", - цитирует бразильца Standard.