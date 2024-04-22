  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 39-летний Тьяго Силва рассказал о своём будущем
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

39-летний Тьяго Силва рассказал о своём будущем

Англия

Решение уже принято

39-летний Тьяго Силва рассказал о своём будущем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Челси" Тьяго Силва порассуждал на тему своего будущего после матча 1/2 финала Кубка Англии с "Манчестер Сити" (0:1).

"Я уже принял решение, но сейчас не время делиться им. Мои четыре года здесь были очень хорошими. Не то, чтобы я не верил в себя, но с моим возрастом и интенсивностью этой лиги... редко можно увидеть игроков высокого уровня в 39 лет.

Не люблю говорить о себе, но вы это видите. Я был готов сыграть (в игре против "Сити" - прим.) дополнительное время! Я вижу, что у меня есть еще несколько лет, чтобы продолжать получать удовольствие от футбола", - цитирует бразильца Standard.

Напомним. Силва присоединился к "Челси" на правах свободного агента в 2020 году, и с тех пор завоевал в лондонском клубе титул Лиги чемпионов в 2021 году.

По теме
yellow-arrow
МЮ проявляет интерес к одному из немецких тренеров
yellow-arrow
Форвардом Фейеноорда интересуются топ-клубы Европы
yellow-arrow
Джейми Каррагер о будущем тен Хага в МЮ: я не представляю, как он может остаться там
Тьяго Силва Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Standard
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости