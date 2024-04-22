МЮ проявляет интерес к одному из немецких тренеров

Как известно, после завершения этого сезона Томас Тухель скорее всего покинет "Баварию" в связи с неудачными выступлениями команды. Впрочем, это отнюдь не мешает ему привлекать внимание со стороны других топ-клубов.

По информации немецкого издания, 50-летний тренер уже имел предварительные контакты с "Манчестер Юнайтед". Совладелец Джим Рэтклифф высоко ценит Тухеля и поинтересовался его потенциальным переходом на пост тренера "красных дьяволов" в следующем сезоне в случае, если он уволит Эрика тен Хага. Впрочем, Тухеля сейчас это совсем не волнует, поскольку для него сейчас главное оставшиеся матчи в "Баварии", в частности в Лиге чемпионов, где мюнхенская команда еще претендует на титул.

Добавим, что Томас Тухель возглавил "Баварию" в марте 2023 года. С мюнхенцами он выиграл прошлогодний розыгрыш Бундеслиги.