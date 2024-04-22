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Тен Хаг: Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным

Англия

Пессимистический вывод

Тен Хаг: Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг считает, что нынешний сезон можно считать неудачным даже в случае победы в Кубке Англии.

Напомним, ранее "красные дьяволы" обыграли "Ковентри" в полуфинале турнира — 3:3 (пенальти 4:2).

"Я хочу взять этот титул. Уверен, что у нас есть хороший шанс выиграть этот финал, хоть мы и сыграем с лучшей командой в мире.

У нас было много взлетов, но также и много падений. Победа в Кубке Англии не сделает сезон успешным, мы хотим выигрывать больше", - цитирует Тен Хага The Mirror.

В финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Манчестер Сити". Встреча состоится 25 мая.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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