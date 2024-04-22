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Дело покойного Эмилиано Сала: Кардифф Сити требует от Нанта 120 миллионов евро

Англия

Об этом сообщает RMC Sport

Дело покойного Эмилиано Сала: Кардифф Сити требует от Нанта 120 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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В январе 2019 года Эмилиано Сала перешел в "Кардифф" из "Нанта", но аргентинский нападающий трагически погиб в авиакатастрофе. Спустя пять лет валлийская сторона решила потребовать от "канареек" огромную сумму компенсации.

По информации французского издания, клуб из Чемпионшипа подаст в Хозяйственный суд, чтобы "Нант" оплатил счет на 120,2 млн евро. Для определения этой суммы "Кардифф" обратился к компании Analytics FC, которая специализируется на аналитике данных, чтобы определить вероятность того, что валлийский клуб остался бы в Премьер-лиге вместе с Сала. Исходя из предположения, что аргентинец сыграл бы 60% матчей, компания подсчитала, что шансы валлийцев остаться в высшей лиге составляют 54,2%.

Требование в 120 млн евро также основывается на потере доходов клуба в период между сезонами 2018-2019 и 2022-2023 годов, оцениваемых в 52,9 млн евро, а также на потере стоимости, которая оценивается в 67,3 млн евро. Кроме того, "Кардифф" просит 2 млн евро за "репутационный ущерб". Впрочем, "Нант" не намерен уступать. "Канарейки" подали иск в суд, осуждая "неустанные юридические действия Кардиффа". Команда, занимающая 14-е место в Лиге 1, также указывает на "моральный ущерб", который она понесла. Еще в мае прошлого года "Кардифф" потребовал от "Нанта" 110 миллионов евро в качестве компенсации за якобы нанесенный ущерб. Это требование французский клуб не выполнил.

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Нант Кардифф Сити Эмилиано Сала
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Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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