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МЮ и Тоттенхэм проявляют интерес к защитнику новоиспеченного чемпиона Бундеслиги
Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Леверкузенский "Байер" ошеломляет всех своей игрой и результатами, что в итоге принесло им долгожданный титул чемпиона Германии в этом сезоне. Неудивительно, что многие игроки команды находятся на радарах у топ-клубов Европы.
Скауты трех команд посетили поединок "Боруссия"-"Байер", где они наблюдали за игрой защитника "фармацевтов" Эдмонда Тапсобы. После того как прошлым летом он был в списках "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", он снова привлекает их интерес в нынешнее летнее трансферное окно.
????⚫️ Scouts from three top clubs will be in attendance today in Dortmund to follow Edmond Tapsoba again, as he's been monitored for months.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2024
After being high on Tottenham and Man United list last summer, he's attracting interest again for this summer. pic.twitter.com/NKbC8bLTtA
Добавим, что в этом сезоне Тапсоба провел 38 матчей, где отметился 3 голами и ассистом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.
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