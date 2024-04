МЮ и Тоттенхэм проявляют интерес к защитнику новоиспеченного чемпиона Бундеслиги

Леверкузенский "Байер" ошеломляет всех своей игрой и результатами, что в итоге принесло им долгожданный титул чемпиона Германии в этом сезоне. Неудивительно, что многие игроки команды находятся на радарах у топ-клубов Европы.

Скауты трех команд посетили поединок "Боруссия"-"Байер", где они наблюдали за игрой защитника "фармацевтов" Эдмонда Тапсобы. После того как прошлым летом он был в списках "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", он снова привлекает их интерес в нынешнее летнее трансферное окно.

