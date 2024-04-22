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МЮ и Тоттенхэм проявляют интерес к защитнику новоиспеченного чемпиона Бундеслиги

Англия

Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо

МЮ и Тоттенхэм проявляют интерес к защитнику новоиспеченного чемпиона Бундеслиги

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Леверкузенский "Байер" ошеломляет всех своей игрой и результатами, что в итоге принесло им долгожданный титул чемпиона Германии в этом сезоне. Неудивительно, что многие игроки команды находятся на радарах у топ-клубов Европы.

Скауты трех команд посетили поединок "Боруссия"-"Байер", где они наблюдали за игрой защитника "фармацевтов" Эдмонда Тапсобы. После того как прошлым летом он был в списках "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед", он снова привлекает их интерес в нынешнее летнее трансферное окно.

Добавим, что в этом сезоне Тапсоба провел 38 матчей, где отметился 3 голами и ассистом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 40 млн евро.

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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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