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Астон Вилла хочет приобрести левого защитника. Среди кандитатов игроки Челси и Арсенала

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Астон Вилла хочет приобрести левого защитника. Среди кандитатов игроки Челси и Арсенала

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С потенциальным возвращением в Лигу чемпионов в следующем сезоне, команда Унаи Эмери будет заинтересована в усилении своего состава на нескольких позициях. Сейчас "Астон Вилла" занимает четвертое место в Премьер-лиге за пять игр до конца сезона. Они также вышли в полуфинал Лиги Европы УЕФА после напряженной игры с "Лиллем".

Летом "Астон Вилла" будет искать нового левого защитника и они присматриваются к Кукурелье из "Челси". Он пытался адаптироваться во время своего дебютного сезона в клубе, а в этом пропустил значительную часть кампании из-за травмы. Также бирмингемцы интересуются защитником "Арсенала" Кираном Тирни, который этот сезон проводит в "Реал Сосьедаде" на правах аренды. Нельзя отрицать, что за последние несколько лет шотландец пережил не лучшие времена из-за травм, хотя он все еще является очень способным игроком, когда полностью готов.

Добавим, что по данным transfermarkt, трансферная стоимость Марка Кукурельи и Кирана Тирни составляют 25 и 12 миллионов евро соответственно.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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