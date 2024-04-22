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Астон Вилла хочет приобрести левого защитника. Среди кандитатов игроки Челси и Арсенала
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С потенциальным возвращением в Лигу чемпионов в следующем сезоне, команда Унаи Эмери будет заинтересована в усилении своего состава на нескольких позициях. Сейчас "Астон Вилла" занимает четвертое место в Премьер-лиге за пять игр до конца сезона. Они также вышли в полуфинал Лиги Европы УЕФА после напряженной игры с "Лиллем".
Летом "Астон Вилла" будет искать нового левого защитника и они присматриваются к Кукурелье из "Челси". Он пытался адаптироваться во время своего дебютного сезона в клубе, а в этом пропустил значительную часть кампании из-за травмы. Также бирмингемцы интересуются защитником "Арсенала" Кираном Тирни, который этот сезон проводит в "Реал Сосьедаде" на правах аренды. Нельзя отрицать, что за последние несколько лет шотландец пережил не лучшие времена из-за травм, хотя он все еще является очень способным игроком, когда полностью готов.
Добавим, что по данным transfermarkt, трансферная стоимость Марка Кукурельи и Кирана Тирни составляют 25 и 12 миллионов евро соответственно.
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