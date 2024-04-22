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Арсенал – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Почеттино попытается остановить Артету в борьбе за титул
Getty Images / Global Images Ukraine
Очередной сложный матч для "канониров" после непростой серии результатов. Им будет противостоять хоть и нестабильная, но всегда очень опасная команда Почеттино. Потеря очков с "Астон Виллой" уже сильно повлияла на шансы "Арсенала", больше потерь они позволить себе не могут.
Сможет ли "Челси" удивить всю Англию и отобрать очки у голодных "канониров" на их же поле?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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