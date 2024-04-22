Арсенал – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Очередной сложный матч для "канониров" после непростой серии результатов. Им будет противостоять хоть и нестабильная, но всегда очень опасная команда Почеттино. Потеря очков с "Астон Виллой" уже сильно повлияла на шансы "Арсенала", больше потерь они позволить себе не могут.

Сможет ли "Челси" удивить всю Англию и отобрать очки у голодных "канониров" на их же поле?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Арсенал" — "Челси" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.