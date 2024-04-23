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Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли мы в старте Зинченко и Мудрика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Зинченко перестал быть основным игроком команды Микеля Артеты и по слухам ему уже ищут замену на трансферном рынке на следующий сезон. Михаил Мудрик хоть и не был железобетонным игроком старта, но все же его можно ожидать со стартовых минут в любом матче.
Украинские болельщики надеются увидеть обоих игроков на футбольном поле с первых минут.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 апреля.
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Английская Премьер-лига. 29 тур.
23 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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