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Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли мы в старте Зинченко и Мудрика?

Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко перестал быть основным игроком команды Микеля Артеты и по слухам ему уже ищут замену на трансферном рынке на следующий сезон. Михаил Мудрик хоть и не был железобетонным игроком старта, но все же его можно ожидать со стартовых минут в любом матче.

Украинские болельщики надеются увидеть обоих игроков на футбольном поле с первых минут.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 апреля.

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Английская Премьер-лига. 29 тур.

23 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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