Арсенал – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Александр Зинченко перестал быть основным игроком команды Микеля Артеты и по слухам ему уже ищут замену на трансферном рынке на следующий сезон. Михаил Мудрик хоть и не был железобетонным игроком старта, но все же его можно ожидать со стартовых минут в любом матче.

Украинские болельщики надеются увидеть обоих игроков на футбольном поле с первых минут.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 23 апреля.

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Английская Премьер-лига. 29 тур.

23 апреля. 22:00. Лондон. "Эмирейтс Стэдиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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