Известна кадровая ситуация Челси на матч против Арсенала

Завтра, 23 апреля, "Челси" сыграет против "Арсенала" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги.

Кадровая ситуация "синих" на этот поединок такова: Коул Палмер сегодня, 22 апреля, не тренировался с командой из-за болезни, а Мало Густо пока проходит медицинское обследование, а Кристофер Нкунку, пока частично возобновил занятия.

Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени.