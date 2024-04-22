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Известна кадровая ситуация Челси на матч против Арсенала
Звездный полузащитник синих может не сыграть в матче АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Завтра, 23 апреля, "Челси" сыграет против "Арсенала" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги.
Кадровая ситуация "синих" на этот поединок такова: Коул Палмер сегодня, 22 апреля, не тренировался с командой из-за болезни, а Мало Густо пока проходит медицинское обследование, а Кристофер Нкунку, пока частично возобновил занятия.
Напомним, что матч "Арсенал" - "Челси" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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