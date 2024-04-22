  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Один из лидеров Ньюкасла намекнул, что планирует остаться в своем клубе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лидеров Ньюкасла намекнул, что планирует остаться в своем клубе

Англия

Бруно Гимараэс планирует остаться в команде сорок

Один из лидеров Ньюкасла намекнул, что планирует остаться в своем клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс, вероятно, летом останется в своем клубе.

По информации издания The Telegraph, бразилец купил дом вблизи Ньюкасл-апон-Тайн за четыре миллиона фунтов. Считается, что это подчеркивает намерения 26-летнего полузащитника остаться в "Ньюкасле", поскольку его семья: жена и двое детей должны вскоре переехать в Англию.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Гимараэса связывали с переходом в "ПСЖ", а по данным СМИ, им также интересовались "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Читайте такжеГвардиола - о Гимараэсе: Он исключительный игрок
По теме
yellow-arrow
Известна кадровая ситуация Челси на матч против Арсенала
yellow-arrow
Арсенал – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 23.04.2024
Ньюкасл Бруно Гимараэс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости