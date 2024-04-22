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Один из лидеров Ньюкасла намекнул, что планирует остаться в своем клубе
Бруно Гимараэс планирует остаться в команде сорок
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс, вероятно, летом останется в своем клубе.
По информации издания The Telegraph, бразилец купил дом вблизи Ньюкасл-апон-Тайн за четыре миллиона фунтов. Считается, что это подчеркивает намерения 26-летнего полузащитника остаться в "Ньюкасле", поскольку его семья: жена и двое детей должны вскоре переехать в Англию.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Гимараэса связывали с переходом в "ПСЖ", а по данным СМИ, им также интересовались "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".
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