Тьяго Силва покинет Челси в конце сезона - Инсайдер

Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва покинет свой клуб в конце этого сезона как свободный агент.

По информации Фабрицио Романо, это решение уже принято и будет официально подтверждено в ближайшее время. В январе игрок отклонил предложение остаться в "Челси".

39-летний бразилец присоединился к "синим" в 2020 году из "ПСЖ". Тьяго в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 25 матчей, в которых забил 3 гола.