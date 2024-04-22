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Тьяго Силва покинет Челси в конце сезона - Инсайдер
Решение уже принято
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Челси" Тьяго Силва покинет свой клуб в конце этого сезона как свободный агент.
По информации Фабрицио Романо, это решение уже принято и будет официально подтверждено в ближайшее время. В январе игрок отклонил предложение остаться в "Челси".
39-летний бразилец присоединился к "синим" в 2020 году из "ПСЖ". Тьяго в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 25 матчей, в которых забил 3 гола.
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