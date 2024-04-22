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Артета - о матче против Челси: Они заслуживают гораздо более высокую позицию в АПЛ

Англия

Наставник канониров рассказал о соперниках в поединке Премьер-Лиги

Артета - о матче против Челси: Они заслуживают гораздо более высокую позицию в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о предстоящем матче Премьер-Лиги против "Челси".

"Они заслуживают гораздо более высокой позиции в лиге, если посмотреть на то, что они сделали и показали в играх".

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"Мы занимаем отличную позицию в Премьер-лиге уже девять с половиной месяцев, и мы действительно хотим показать хороший результат. Завтра нас ждет очень тяжелый соперник, и мы снова попытаемся преодолеть его", - добавил специалист.

Старт поединка "Арсенал" - "Челси" состоится 23 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
arse blog
Опубликовал: Екатерина Власова
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