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Ноттингем Форест требует от PGMOL опубликовать аудио VAR матча против Эвертона

Англия
Обновлено

Клуб не доволен судейством

Ноттингем Форест требует от PGMOL опубликовать аудио VAR матча против Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" требует обнародовать аудиозаписи трех решений VAR, которые по их мнению, были направлены против них в матче против "Эвертона" (0:2), и призвал изменить способ отбора арбитров.

Три возможных инцидента с пенальти, все с участием Эшли Янга из "Эвертона", были проверены и сняты видеоассистентом арбитра.

"Ноттингем Форест" сегодня подал официальный запрос в PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) по обнародованию аудиозаписей между официальными лицами во время вчерашнего матча против "Эвертона", - говорится в заявлении клуба.

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Эшли Янг Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
independent
Опубликовал: Екатерина Власова
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