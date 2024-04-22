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Ноттингем Форест требует от PGMOL опубликовать аудио VAR матча против Эвертона
Клуб не доволен судейством
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" требует обнародовать аудиозаписи трех решений VAR, которые по их мнению, были направлены против них в матче против "Эвертона" (0:2), и призвал изменить способ отбора арбитров.
Три возможных инцидента с пенальти, все с участием Эшли Янга из "Эвертона", были проверены и сняты видеоассистентом арбитра.
"Ноттингем Форест" сегодня подал официальный запрос в PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) по обнародованию аудиозаписей между официальными лицами во время вчерашнего матча против "Эвертона", - говорится в заявлении клуба.
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