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Почеттино - о матче АПЛ против Арсенала: Нам нужны три очка

Англия

Специалист настроен оптимистично

Почеттино - о матче АПЛ против Арсенала: Нам нужны три очка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино рассказал о предстоящей игре против "Арсенала".

"Конечно, мы уверены, что однажды выйдем на тот же уровень. Мы настроены позитивно, а в футболе самое главное - верить. "Арсенал" несколько лет назад был в другой ситуации, чем сегодня".

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"Обстоятельства совсем другие, но сейчас конец сезона, они играют в Премьер-лиге. Нам нужны три очка, чтобы занять другую позицию в турнирной таблице. Мы отстаем на две-три игры от всех команд, которые находятся выше нас, и важно стараться выигрывать такие матчи, чтобы быть ближе к еврокубкам в следующем сезоне", - добавил Почеттино.

Напомним, что поединок "Арсенал" - "Челси" состоится 23 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
football london
Опубликовал: Екатерина Власова
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