Премьер-Лига отреагировала на жалобу Ноттингем Фореста относительно предвзятости VAR

Премьер-лига расследует обвинения "Ноттингем Форест" в том, что VAR предвзято относился к клубу после спорного матча против "Эвертона".

"Форест" проиграл 2:0 и после игры клуб опубликовал в Twitter сообщение, в котором утверждал, что PGMOL (Профессиональная группа официальных лиц матча) назначила VAR-арбитром болельщика "Лутона", а сегодня, 22 апреля, команда написала еще одно заявление.

Английская Премьер-Лига ответила на комментарии клуба.