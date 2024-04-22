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Премьер-Лига отреагировала на жалобу Ноттингем Фореста относительно предвзятости VAR

Англия

АПЛ была чрезвычайно разочарована (с)

Премьер-Лига отреагировала на жалобу Ноттингем Фореста относительно предвзятости VAR

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Премьер-лига расследует обвинения "Ноттингем Форест" в том, что VAR предвзято относился к клубу после спорного матча против "Эвертона".

"Форест" проиграл 2:0 и после игры клуб опубликовал в Twitter сообщение, в котором утверждал, что PGMOL (Профессиональная группа официальных лиц матча) назначила VAR-арбитром болельщика "Лутона", а сегодня, 22 апреля, команда написала еще одно заявление.

Английская Премьер-Лига ответила на комментарии клуба.

"Премьер-лига была чрезвычайно разочарована, прочитав вчерашние комментарии Ноттингем Форест в социальных сетях. Отметим, что Футбольная ассоциация подтвердила, что будет расследовать заявление клуба. Никогда не нужно ставить под сомнение честность официальных лиц матча. Характер этих комментариев означает, что Премьер-лига также будет расследовать этот вопрос относительно Правил Лиги".

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Английская Премьер-лига Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль) Лутон Таун
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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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