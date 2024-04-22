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Саудовские клубы не оставляют надежд приобрести одного из лидеров Манчестер Сити

Англия

Кевина Де Брюйне не интересуют предложения от других клубов

Саудовские клубы не оставляют надежд приобрести одного из лидеров Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на заявление полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, что он не заинтересован в сотрудничестве с клубами Саудовской Аравии, аравийцы не оставляют надежды на подписание игрока.

Бельгиец заинтересовал "Аль-Наср", который свяжется с представителями игрока в ближайшие недели. Есть еще другие клубы, которые хотят осуществить трансфер, но они остаются анонимными.

Кевин Де Брюйне в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.

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Аль-Наср Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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