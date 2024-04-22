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Саудовские клубы не оставляют надежд приобрести одного из лидеров Манчестер Сити
Кевина Де Брюйне не интересуют предложения от других клубов
Getty Images / Global Images Ukraine
Несмотря на заявление полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, что он не заинтересован в сотрудничестве с клубами Саудовской Аравии, аравийцы не оставляют надежды на подписание игрока.
Бельгиец заинтересовал "Аль-Наср", который свяжется с представителями игрока в ближайшие недели. Есть еще другие клубы, которые хотят осуществить трансфер, но они остаются анонимными.
Кевин Де Брюйне в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 12 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 6 ассистов.
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