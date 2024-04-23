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Арсенал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Англия

Лондонскому дерби посвящается

Арсенал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

23 апреля состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ 2023/24. В нем встретятся команды, за которые выступают футболисты национальной сборной Украины. На "Эмирейтс" встретятся лондонские "Арсенал" и "Челси", в которых играют Александр Зинченко и Михаил Мудрик соответственно.

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ квиз от UA-Футбол
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