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Арсенал - Челси: вспомните игроков, которые выступали за эти команды? Квиз от UA-Футбол
Лондонскому дерби посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
23 апреля состоится перенесенный матч 29-го тура АПЛ 2023/24. В нем встретятся команды, за которые выступают футболисты национальной сборной Украины. На "Эмирейтс" встретятся лондонские "Арсенал" и "Челси", в которых играют Александр Зинченко и Михаил Мудрик соответственно.
Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти футболистов, которые выступали в этих коллективах. В викторине будут попадаться игроки, которые в своей карьере играли за какой-то один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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