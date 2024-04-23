Кристал Пэлас рассматривает возможность перехода полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди

Клуб с "Селхерст Парк" готовится к ближайшему трансферному окну. Руководство лондонского клуба хочет укрепить свой состав футболистом "Лестера" Вилфредом Ндиди.

У нигерийца заканчивается контракт в конце сезона, поэтому он может перейти в стан "Кристал Пэлас" в конце этого сезона. Вилфред Ндиди забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах в этом сезоне в составе "лис".

Кроме того, нигериец может быть не единственной звездой "Лестера" на радаре "Кристал Пэлас". Лондонский клуб также проявляет интерес к нападающему Келечи Ихеаначо, у которого также заканчивается соглашение с "лисами" в конце июня этого года.