Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас рассматривает возможность перехода полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди
Об этом сообщает talkSPORT
Getty Images / Global Images Ukraine
Клуб с "Селхерст Парк" готовится к ближайшему трансферному окну. Руководство лондонского клуба хочет укрепить свой состав футболистом "Лестера" Вилфредом Ндиди.
У нигерийца заканчивается контракт в конце сезона, поэтому он может перейти в стан "Кристал Пэлас" в конце этого сезона. Вилфред Ндиди забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах в этом сезоне в составе "лис".
Кроме того, нигериец может быть не единственной звездой "Лестера" на радаре "Кристал Пэлас". Лондонский клуб также проявляет интерес к нападающему Келечи Ихеаначо, у которого также заканчивается соглашение с "лисами" в конце июня этого года.
Популярное сейчас
- Оправданная нестабильность Лунина и неадекватность хейта Мудрика. Обзор топ-матчей уик-энда и ЛЧ
- Серия А. Милан - Интер 1:2. Вторая звезда
- Камбэк Шахтера в матче с Зарей и ничьи аутсайдеров. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Гвардиола: Я не понимаю, как мы сегодня выжили
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
- Игрок сборной Украины сделал предложение своей возлюбленной