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Кристал Пэлас рассматривает возможность перехода полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди

Англия

Об этом сообщает talkSPORT

Кристал Пэлас рассматривает возможность перехода полузащитника Лестера Уилфреда Ндиди

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Клуб с "Селхерст Парк" готовится к ближайшему трансферному окну. Руководство лондонского клуба хочет укрепить свой состав футболистом "Лестера" Вилфредом Ндиди.

У нигерийца заканчивается контракт в конце сезона, поэтому он может перейти в стан "Кристал Пэлас" в конце этого сезона. Вилфред Ндиди забил 5 голов и отдал 6 результативных передач в 33 матчах в этом сезоне в составе "лис".

Кроме того, нигериец может быть не единственной звездой "Лестера" на радаре "Кристал Пэлас". Лондонский клуб также проявляет интерес к нападающему Келечи Ихеаначо, у которого также заканчивается соглашение с "лисами" в конце июня этого года.

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Кристал Пэлас (Лондон) Лестер Сити Вилфред Ндиди
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Источник:
talkSPORT
Опубликовал: Александр Гресь
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