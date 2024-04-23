Ньюкасл проявляет интерес к полузащитнику Челси

"Сороки" в этом сезоне имели нестабильный сезон, учитывая результаты команды. Это было связано как и с травмами ключевых игроков, так и с дисквалификацией Сандро Тонали из-за участия в ставках. Руководство "Ньюкасла" ищет возможности укрепить свой состав на следующую кампанию и обратили свое внимание на "Стэмфорд Бридж".

Главный рулевой "сорок" Эдди Гау рассматривает возможность приобрести игрока "Челси" Конора Галлахера. Полузащитник скорее всего покинет "Стэмфорд Бридж" в ближайшее межсезонье, поскольку "синие" пытаются найти средства, чтобы избежать потенциального обвинения со стороны Премьер-лиги о нарушении ФФП. В июне у полузащитника "Челси" останется лишь 12 месяцев контракта и он не приблизился к продлению соглашения с клубом после недавнего перерыва в переговорах.

Добавим, что в этом сезоне Конор Галлахер провел 43 матча, где отметился 5 голами и 8 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 48 млн евро.