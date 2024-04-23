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Почеттино - перед игрой с Арсеналом: Игроки должны показать, что это Челси, а не футбольный клуб Палмера
Дополнительная мотивация для футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал "вызовом" возможное отсутствие на поле Коула Палмера в перенесённом матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала".
"Это хороший вызов, если Палмер не выйдет против "Арсенала". Будь я на месте игроков, у меня была бы мотивация показать, что это футбольный клуб "Челси", а не футбольный клуб Коула Палмера", - приводит слова Почеттино Football Tweet.
Ранее стало известно о кадровой ситуации "пенсионеров" перед лондонским дерби.
????️ Mauricio Pochettino: "It is a good challenge if Palmer is not available [against Arsenal].— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 23, 2024
If I were the players, I would be motivated to go there tomorrow and show that this is Chelsea Football Club, not Cole Palmer Football Club." pic.twitter.com/caxoC0mD8l
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