Почеттино - перед игрой с Арсеналом: Игроки должны показать, что это Челси, а не футбольный клуб Палмера

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино назвал "вызовом" возможное отсутствие на поле Коула Палмера в перенесённом матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала".

Ранее стало известно о кадровой ситуации "пенсионеров" перед лондонским дерби.

????️ Mauricio Pochettino: "It is a good challenge if Palmer is not available [against Arsenal].



If I were the players, I would be motivated to go there tomorrow and show that this is Chelsea Football Club, not Cole Palmer Football Club." pic.twitter.com/caxoC0mD8l