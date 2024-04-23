Источник: Ливерпуль провёл переговоры с экс-тренером Шахтёра Фонсекой

Наставник французского "Лилля" Паулу Фонсека может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Anfield Watch, руководство мерсисайдского клуба в восторге от работы Фонсеки в Лиге 1, и уже провело с ним неофициальные переговоры относительно возможного назначения на должность главного тренера.

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На данный момент "Лилль" занимает 4-е место в чемпионате Франции, имея в активе 52 очка после 29 матчей. Также "доги" принимали участие Лиги конференций, где уступили "Астон Вилле" на стадии 1/4 финала.

Напомним, с 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял "Шахтёр", и завоевал за этот период в донецком клубе 3 титула УПЛ, 3 Кубка Украины и 1 Суперкубок.