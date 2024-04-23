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Источник: Ливерпуль провёл переговоры с экс-тренером Шахтёра Фонсекой

Англия
Обновлено

Новая кандидатура "красных" после неудачи с Аморимом

Источник: Ливерпуль провёл переговоры с экс-тренером Шахтёра Фонсекой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник французского "Лилля" Паулу Фонсека может продолжить карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Anfield Watch, руководство мерсисайдского клуба в восторге от работы Фонсеки в Лиге 1, и уже провело с ним неофициальные переговоры относительно возможного назначения на должность главного тренера.

На данный момент "Лилль" занимает 4-е место в чемпионате Франции, имея в активе 52 очка после 29 матчей. Также "доги" принимали участие Лиги конференций, где уступили "Астон Вилле" на стадии 1/4 финала.

Напомним, с 2016 по 2019 годы Фонсека возглавлял "Шахтёр", и завоевал за этот период в донецком клубе 3 титула УПЛ, 3 Кубка Украины и 1 Суперкубок.

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Ливерпуль Паулу Фонсека тренер
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Источник:
Anfield Watch
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
23.04.2024 в 12:53
боже, только не он!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
23.04.2024 в 12:53
боже, только не он!
Ответить
0
0

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