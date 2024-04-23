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Унаи Эмери хочет остаться в Астон Вилле - клуб видит в нём нового Фергюсона

Англия
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Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн

Унаи Эмери хочет остаться в Астон Вилле - клуб видит в нём нового Фергюсона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Плодотворное сотрудничество между бирмингемским клубом и Эмери может принести большие дивиденды обеим сторонам. "Астон Вилла" впервые за более чем 40 лет может попасть на самый престижный евротурнир. Кроме того, подопечные Унаи Эмери претендуют в этом году на трофей в Лиге Конференций.

Стоит отметить, что испанский специалист связывает свое будущее с "Астон Виллой" и планирует продлить контракт с клубом до 2027 года. Испанец счастлив со "львами" и намерен провести переговоры летом, чтобы продлить соглашение. Владельцы "Астон Виллы" видят 52-летнего Эмери своей версией сэра Алекса Фергюсона.

Напомним, что испанский тренер присоединился к бирмингемскому клубу в начале ноября 2022 года. С тех пор "Астон Вилла" под его руководством одержала 44 победы, 14 ничьих и имела 19 поражений.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
Девід Орнштейн
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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lubitel edy (Котлета)
23.04.2024 в 13:52
Оставайся. Ждём АВ в полуфинале ЛЧ
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Комментарии 1
lubitel edy (Котлета)
23.04.2024 в 13:52
Оставайся. Ждём АВ в полуфинале ЛЧ
Ответить
0
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