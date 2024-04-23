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Унаи Эмери хочет остаться в Астон Вилле - клуб видит в нём нового Фергюсона
Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн
Getty Images / Global Images Ukraine
Плодотворное сотрудничество между бирмингемским клубом и Эмери может принести большие дивиденды обеим сторонам. "Астон Вилла" впервые за более чем 40 лет может попасть на самый престижный евротурнир. Кроме того, подопечные Унаи Эмери претендуют в этом году на трофей в Лиге Конференций.
Стоит отметить, что испанский специалист связывает свое будущее с "Астон Виллой" и планирует продлить контракт с клубом до 2027 года. Испанец счастлив со "львами" и намерен провести переговоры летом, чтобы продлить соглашение. Владельцы "Астон Виллы" видят 52-летнего Эмери своей версией сэра Алекса Фергюсона.
Напомним, что испанский тренер присоединился к бирмингемскому клубу в начале ноября 2022 года. С тех пор "Астон Вилла" под его руководством одержала 44 победы, 14 ничьих и имела 19 поражений.
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