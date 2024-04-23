Клубы АПЛ присматриваются к полузащитнику Торино

"Ньюкасл" и "Вест Хэм" заинтересованы в полузащитнике "быков" Самуэле Риччи, но переход может быть связан с будущим менеджера Маурицио Сарри. Оба клуба Премьер-лиги связывают с бывшим боссом "Челси", поскольку руководство клубов рассматривают возможность расставания с Эдди Хау и Дэвидом Мойесом соответственно.

Маурицио Сарри является большим поклонником Риччи и может пригласить его в "Ньюкасл" или "Вест Хэм", если тот присоединится к одному из клубов этим летом. 22-летний игрок "Торино" считается одним из лучших молодых полузащитников Серии А, который преимущественно играет в опорной зоне. Сделка с итальянским футболистом не будет дешевой, поскольку его контракт с "Торино" рассчитан до 2026 года, и они видят в нем жизненно важного игрока для своего долгосрочного развития.

Добавим, что в этом сезоне Самуэле Риччи провел 28 матчей, где отметился голом и 4 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.