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Клубы АПЛ присматриваются к полузащитнику Торино

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Клубы АПЛ присматриваются к полузащитнику Торино

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ньюкасл" и "Вест Хэм" заинтересованы в полузащитнике "быков" Самуэле Риччи, но переход может быть связан с будущим менеджера Маурицио Сарри. Оба клуба Премьер-лиги связывают с бывшим боссом "Челси", поскольку руководство клубов рассматривают возможность расставания с Эдди Хау и Дэвидом Мойесом соответственно.

Маурицио Сарри является большим поклонником Риччи и может пригласить его в "Ньюкасл" или "Вест Хэм", если тот присоединится к одному из клубов этим летом. 22-летний игрок "Торино" считается одним из лучших молодых полузащитников Серии А, который преимущественно играет в опорной зоне. Сделка с итальянским футболистом не будет дешевой, поскольку его контракт с "Торино" рассчитан до 2026 года, и они видят в нем жизненно важного игрока для своего долгосрочного развития.

Добавим, что в этом сезоне Самуэле Риччи провел 28 матчей, где отметился голом и 4 ассистами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 20 млн евро.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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