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Снейдер - о матче МЮ и Ковентри: Антони должно быть стыдно. Надеюсь, Юнайтед проиграет 0:5 в финале
Не самый достойный поступок бразильца
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник "Реала", "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони после полуфинала Кубка Англии против "Ковентри" (3:3, 4:2 по пен.).
После победного удара в серии пенальти в исполнении Расмуса Хойлунда Антони показательно приложил ладони к ушам перед игроками соперника.
"Антони должно быть очень стыдно за свой поступок. Ему следовало просто уйти с поля, вместо того, чтобы делать это. Надеюсь, "Манчестер Юнайтед" проиграет в финале со счетом 5:0", - сказал Уэсли.
Напомним, в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет 25 мая против "Манчестер Сити".
????️ Wesley Sneijder: "Antony should be absolutely embarrassed for what he did. He should have walked straight off the pitch instead of doing that.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) April 23, 2024
I hope Manchester United lose 5-0 in the final." pic.twitter.com/S4uZBnBeQk
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