Снейдер - о матче МЮ и Ковентри: Антони должно быть стыдно. Надеюсь, Юнайтед проиграет 0:5 в финале

Бывший полузащитник "Реала", "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони после полуфинала Кубка Англии против "Ковентри" (3:3, 4:2 по пен.).

После победного удара в серии пенальти в исполнении Расмуса Хойлунда Антони показательно приложил ладони к ушам перед игроками соперника.

Напомним, в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет 25 мая против "Манчестер Сити".

????️ Wesley Sneijder: "Antony should be absolutely embarrassed for what he did. He should have walked straight off the pitch instead of doing that.



I hope Manchester United lose 5-0 in the final." pic.twitter.com/S4uZBnBeQk