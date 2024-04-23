  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Снейдер - о матче МЮ и Ковентри: Антони должно быть стыдно. Надеюсь, Юнайтед проиграет 0:5 в финале
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Снейдер - о матче МЮ и Ковентри: Антони должно быть стыдно. Надеюсь, Юнайтед проиграет 0:5 в финале

Англия

Не самый достойный поступок бразильца

Снейдер - о матче МЮ и Ковентри: Антони должно быть стыдно. Надеюсь, Юнайтед проиграет 0:5 в финале

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала", "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони после полуфинала Кубка Англии против "Ковентри" (3:3, 4:2 по пен.).

После победного удара в серии пенальти в исполнении Расмуса Хойлунда Антони показательно приложил ладони к ушам перед игроками соперника.

"Антони должно быть очень стыдно за свой поступок. Ему следовало просто уйти с поля, вместо того, чтобы делать это. Надеюсь, "Манчестер Юнайтед" проиграет в финале со счетом 5:0", - сказал Уэсли.

Напомним, в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет 25 мая против "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в МЮ перед игрой с Шеффилдом
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Уэсли Снейдер Кубок Англии Ковентри Сити Манчестер Юнайтед Антони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости