Снейдер - о матче МЮ и Ковентри: Антони должно быть стыдно. Надеюсь, Юнайтед проиграет 0:5 в финале

Бывший полузащитник "Реала", "Интера" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал поведение вингера "Манчестер Юнайтед" Антони после полуфинала Кубка Англии против "Ковентри" (3:3, 4:2 по пен.).

После победного удара в серии пенальти в исполнении Расмуса Хойлунда Антони показательно приложил ладони к ушам перед игроками соперника.

"Антони должно быть очень стыдно за свой поступок. Ему следовало просто уйти с поля, вместо того, чтобы делать это. Надеюсь, "Манчестер Юнайтед" проиграет в финале со счетом 5:0", - сказал Уэсли.

Напомним, в финале Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграет 25 мая против "Манчестер Сити".