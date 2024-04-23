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Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Кризис в Манчестере продолжается

Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После позорного прохода в финал Кубка Англии (как оказалось, можно выйти в финал позорно), команда тен Хага вновь получила немало критики от прессы и собственных болельщиков. Чтобы хотя бы частично снизить градус напряжения, нужно исправлять ситуацию в чемпионате и закрепляться на шестом месте.

Матч против "Шеффилд Юнайтед" выглядит как прекрасная возможность для реабилитации собственной репутации.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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