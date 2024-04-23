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Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Кризис в Манчестере продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
После позорного прохода в финал Кубка Англии (как оказалось, можно выйти в финал позорно), команда тен Хага вновь получила немало критики от прессы и собственных болельщиков. Чтобы хотя бы частично снизить градус напряжения, нужно исправлять ситуацию в чемпионате и закрепляться на шестом месте.
Матч против "Шеффилд Юнайтед" выглядит как прекрасная возможность для реабилитации собственной репутации.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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