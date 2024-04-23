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Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Миколенко попытается остановить "Ливерпуль"
Getty Images / Global Images Ukraine
"Эвертон" недавно выиграл свой очный матч против "Ноттингем Форест" и почти гарантировал себе выживание в АПЛ на следующий сезон. Им не нужно бояться за то, что следующий сезон начнется в Чемпионшипе.
Учитывая принципиальность противостояния, ведь это мерсисайдское дерби, "ириски" сделают все возможное, чтобы отобрать очки у Юргена Клоппа и его команды, помешав им стать чемпионами.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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