Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Эвертон" недавно выиграл свой очный матч против "Ноттингем Форест" и почти гарантировал себе выживание в АПЛ на следующий сезон. Им не нужно бояться за то, что следующий сезон начнется в Чемпионшипе.

Учитывая принципиальность противостояния, ведь это мерсисайдское дерби, "ириски" сделают все возможное, чтобы отобрать очки у Юргена Клоппа и его команды, помешав им стать чемпионами.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 апреля.

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