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Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Расмус Хойлунд снова замолчал
Getty Images / Global Images Ukraine
После того, как зимой нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд провел чрезвычайно результативный отрезок и заставил замолчать всех критиков, датчанин снова забыл о голах и мы давненько не видели от него бомбардирских свершений.
Возможно, матч против аутсайдера АПЛ будет именно той точкой отсчета к успешному завершению сезона?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 апреля.
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Английская Премьер-лига. 29 тур.
24 апреля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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