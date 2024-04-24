Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как зимой нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд провел чрезвычайно результативный отрезок и заставил замолчать всех критиков, датчанин снова забыл о голах и мы давненько не видели от него бомбардирских свершений.

Возможно, матч против аутсайдера АПЛ будет именно той точкой отсчета к успешному завершению сезона?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 24 апреля.

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Английская Премьер-лига. 29 тур.

24 апреля. 22:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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