  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в МЮ перед игрой с Шеффилдом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в МЮ перед игрой с Шеффилдом

Англия
Обновлено

Серьёзные потери в стане "МЮ"

Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в МЮ перед игрой с Шеффилдом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно о том, кто из игроков "Манчестер Юнайтед" скорее всего не сыграет в матче перенесённого 29-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Как сообщает в своих соцсетях журналист Роб Доусон, наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг сказал на пресс-конференции, что под вопросом участие в поединке сразу четырёх футболистов: Скотта Мактоминея и Маркуса Рашфорда (у обоих - наиболее затруднительное положение), а также Алехандро Гарначо с Бруно Фернандешем.

Встреча между командами состоится завтра, 24 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Эвертон – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Арсенал – Челси. Анонс и прогноз матча 29-го тура АПЛ на 23.04.2024
Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Эрик тен Хаг травма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости