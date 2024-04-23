Тен Хаг рассказал о кадровой ситуации в МЮ перед игрой с Шеффилдом

Стало известно о том, кто из игроков "Манчестер Юнайтед" скорее всего не сыграет в матче перенесённого 29-го тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

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Как сообщает в своих соцсетях журналист Роб Доусон, наставник манкунианцев Эрик Тен Хаг сказал на пресс-конференции, что под вопросом участие в поединке сразу четырёх футболистов: Скотта Мактоминея и Маркуса Рашфорда (у обоих - наиболее затруднительное положение), а также Алехандро Гарначо с Бруно Фернандешем.

Встреча между командами состоится завтра, 24 апреля. Начало - в 22:00 по киевскому времени.